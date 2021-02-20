Москва, , 13:47 — REGNUM Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин сообщил, что 2021 год может быть холоднее 2020 года.

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«Уже понятно, что 2021 год будет не жарче, а холоднее 2020 года, — цитирует его ТАСС. — Потому что в настоящее время развивается так называемое Ла-Нинья в Тихом океане, и, соответственно, происходит как бы всасывание тепла в океан из атмосферы».

Напомним, Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат. Противоположная фаза осцилляции называется Ла-Нинья.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля на специальном мероприятии, посвященном возвращению США в Парижское соглашение по климату, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что изменения климата на Земле набирают силу — последние шесть лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений за погодой.

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