Владимир, , 13:47 — REGNUM Во Владимирской области 20 февраля подтверждено 136 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 26 тыс. 378 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 23 тыс. 409 пациентов, в том числе 134 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 816 человек.