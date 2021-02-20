Ижевск, , 13:47 — REGNUM В связи с ультраполярным вторжением арктического воздуха на территорию Удмуртии в республике сохраняется аномально-холодная погода, сообщает Гидрометцентр республики. Самым холодным в череде предстоящих морозных дней станет 23 февраля — День защитника Отечества.

Так, в ночь на 23 февраля температура воздуха опустится до — 31… — 36 °C, местами в республике столбики термометров опустятся до — 38… — 39 °C. Днем будет чуть менее холодно с температурой — 20… — 25 °C.

Кроме того, ожидается усиление ветра до 12−14 м/с, это будет создавать ощущение ещё более сильного мороза. Синоптики ожидают обновления температурных рекордов.

«По предварительному прогнозу, следующая рабочая неделя сохранится морозной с тенденцией слабого повышения температуры воздуха», — заключили в Гидрометцентре республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионов Приволжского федерального округа в период с 21 по 25 февраля сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 °C и более.

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