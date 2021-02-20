Варшава, , 13:46 — REGNUM Наступления третьей волны пандемии коронавируса в Польше следует ожидать в марте-апреле. Об этом 20 февраля заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в интервью для Radio Zet.

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«В связи с тем, что в марте и апреле мы ожидаем третью волну пандемии, мы снова рассматриваем возможность введения временных ограничений при пересечении государственных границ со странами-соседями по ЕС», — отметил Недзельский.

Кроме того, министр отметил, что во время первой и второй волн государство действовало слишком централизованно, вводя единообразные ограничения для всех регионов. «Накануне третьей волны мы поняли, что следует мыслить регионально — ограничения в каждом регионе должны быть более индивидуальны, зависеть от уровня распространения SARS-CoV-2 в той или иной части страны», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля вступило в силу решение польского Сейма об ослаблении ряда социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. С этого дня в республике открыты торговые точки, которые продают товары не первой необходимости — не продуты и не лекарства. Кроме того, возобновили работу музеи, художественные галереи, отделения почты и ряд спортивных объектов.