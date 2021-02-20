Москва, , 13:47 — REGNUM Новый кроссовер Chery Tiggo 8 Pro будет представлен на авторынке России в марте 2021 года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Чери Автомобили Рус».

Новинка построена на «тележке» T1X как и другие модели китайской марки. В длину модель достигает 4722 мм, что на 22 мм длиннее Tiggo 8. Ширина Tiggo 8 Pro составляет 1860 мм, а высота — 1746 мм, что сопоставимо с размерами Tiggo 8. Размер колесной базы нового кроссовера равен 2710 мм.

Радиаторная решетка новинки выполнена в оригинальном стиле 3D-матрицы. Кроме того, модель получит светодиодную оптику с двойными сверкающими лезвиями.

В передней части модель оснащена подвеска типа McPherson, а в задней — многорычажной подвеской.

Автопроизводитель пока не сообщил о технических характеристиках новинки, а также о ценах и комплектациях российской версии Tiggo 8 Pro.

Ранее компания Chery представила в России новую версию Tiggo 8 под названием Prestige.

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