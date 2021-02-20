Ивано-Франковск, Украина, , 13:49 — REGNUM В результате роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом власти Ивано-Франковской области Украины (Прикарпатье) разворачивают карантинные блокпосты, а также вводят особый режим въезда и выезда из региона. Такое решение 20 февраля приняли на заседании представители областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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«Установить на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19», — приводит данные протокола заседания региональной комиссии агентство Укринформ.

Кроме того, в протоколе уточняется, что в Прикарпатье будет установлен особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов граждан и транспортных средств, а также организован мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры.

В общей сложности на территории области будут работать 16 карантинных пунктов.

Отметим, ранее в украинском правительстве сообщили о новой вспышке коронавирусной инфекции на территории Ивано-Франковской области.