Сургут, Югра, , 13:45 — REGNUM В думе Сургута (ХМАО) завершился первый этап конкурса по отбору кандидатов на должность главы города. Об этом сообщает пресс-служба местного парламента.

Председатель конкурсной комиссии Артём Кириленко отметил, что по результатам проверки документов во второй этап конкурса прошли пять человек.

Это заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин; начальник Сургутского комплексного отдела Северо-Уральского управления Федеральной службы Ростехнадзора РФ по ХМАО Геннадий Знобищев; инженер Артур Романов; Алла Сыч из Контрольно-счётная палаты Сургутского района; депутат думы ХМАО Андрей Филатов.

На втором этапе кандидаты представят конкурсной комиссии своё видение по развитию города в рамках 20 минут и 10 минут им будет отведено на ответы членов конкурсной комиссии.

Кто из претендентов станет главой Сургута, решат депутаты муниципальной думы 27 февраля. Напомним, что это уже второй тур выборов мэра экономической столицы Югры. Ранее на первый этап конкурса прошёл лишь один кандидат.

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