Пермь, , 13:44 — REGNUM В Центре занятости населения Пермского края к концу января 2021 года состояло на учете 33 832 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 30 522 человека имели статус безработного. Пособие по безработице получал 17 301 человек, сообщает Пермьстат.

Уровень безработицы в регионе в январе 2021 года составил 2,5%, что больше по сравнению с январём прошлого года (1,35%). В течение месяца статус безработного получили 2709 человек.

Показатель трудоустройства безработных был больше на 64% (98 человек), чем в январе 2020 года. За первый месяц 2021 года в Прикамье на работу устроили 1637 человек.