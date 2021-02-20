Москва, , 13:52 — REGNUM Россельхознадзор предложил Бразилии составить список поставщиков сои, которые соблюдают все требования российской стороны. Об этом сообщает 20 февраля пресс-служба ведомства.

Накануне замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин беседовал в видеоформате с заместителем секретаря по защите растений и животных бразильского минсельхоза Марсиу Карлусом. Кармазин предложил, чтобы в бизнес-сообществе обеих стран составили список предприятий-поставщиков из Бразилии, которые готовы полностью выполнять требования законодательства России и ЕАЭС.

На эту работу предлагается три-четыре месяца, говорится в сообщении. При поставке соевых бобов бразильские производители должны приложить протоколы лабораторных исследований на содержание глифосата — вещества, которое применяют в борьбе с сорняками.

В конце января в Россельхознадзоре сообщили, что могут запретить поставки бразильских соевых бобов, так как в них превышено содержание глифосата. Но так как Бразилия уже собрала урожай сои, то в ведомстве считают нужным дать коллегам время для пересмотра системы её производства.