Сибай, Башкирия, , 13:43 — REGNUM Региональный сосудистый центр открылся в Башкирии. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Сообщается, что данный центр был создан на базе центральной городской больницы г. Сибай. Здесь будут оказывать медпомощь пациентам с острым коронарным синдромом.

В кардиологическом отделении работают три врача-кардиолога и один врач анестезиолог-реаниматолог. Здесь развернуто 35 коек.

Рентгенэноваскулярное отделение оснащено новым современным ангиографическим комплексом, что дает врачам возможность делать высокотехнологичные внутрисосудистые операции, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что операционная этого профиля является единственной в Сибайском медицинском округе.

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