Кисловодск, Ставропольский край, , 13:40 — REGNUM Житель Ставропольского края пострадал при приеме на работу. Его доставили в больницу с переломом челюсти. Как оказалось, травму он получил во время собеседования, сообщили 20 февраля в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Кисловодске. Работодателем, позволившим себе распустить руки, оказался 29-летний местный житель, ранее судимый.

«Участковые уполномоченные полиции установили, что потерпевший, пришел устраиваться на работу к гражданину. В ходе разговора между мужчинами возник конфликт, и наниматель, разозлившись на потерпевшего, нанес один удар, причинив тем самым вред здоровью», — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести. Обвиняемый признал свою вину.