Москва, , 13:40 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») выступил категорически против ультиматумов со стороны Запада относительно блогера Алексея Навального, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

«Перед законом все равны, и что бы ни верещали западные партнеры — ничего этого не будет. Когда русскому человеку вдвигают ультиматум, он посылает подальше. Никакого благоприятного прогноза у меня нет. Если они и дальше будут так разговаривать, мы и дальше их будем посылать — еще грубее», — заявил Толстой, отвечая на вопросы студентов Государственного университета управления.

Мосгорсуд признал законной замену Навальному условного срока реальным по делу «Ив Роше». При этом суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015-го. С учетом этого времени, а также месяца в «Матросской тишине», ему предстоит провести в колонии около двух лет и пяти месяцев.

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