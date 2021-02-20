Москва, , 13:40 — REGNUM Экипировка, в которой российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине, будет представлена в апреле 2021 года. Об этом 20 февраля заявила основатель бренда Zasport Анастасия Задорина.

«В апреле мы представим олимпийскую коллекцию для болельщиков, также покажем основную коллекцию экипировки, в которой будут наши спортсмены на Играх», — цитирует Задорину ТАСС.

По её словам, форма согласована с Международным олимпийским комитетом (МОК). Спортсмены поедут на соревнования под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а на логотипе будут сохранены цвета российского триколора.

Она добавила, что в июне начнет работу экипировочный центр, в котором российские спортсмены и члены делегации получат полный комплект формы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России выступит на Олимпийских играх в Токио и Пекине под англоязычной аббревиатурой ОКР — Russian Olympic Committee (ROC). При этом полное название организации будет запрещено.

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