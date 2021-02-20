Москва, 20 февраля 2021, 13:38 — REGNUM В Москве построят объекты промышленного и общественного назначения на территории промышленной зоны №63 «Выхино», сообщила журналистам 20 февраля глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Промзона находится в районе Выхино-Жулебино возле станций метро «Юго-Восточная» и «Рязанский проспект». По словам Княжевской, имеющиеся здания в основном находятся в ветхом состоянии.
«На участке промзоны построят объекты, которые займут порядка 68 тыс. кв. метров», — сказала глава Москомархитектуры.
По её словам, территория будет благоустроена.
Сейчас на портале «Активный гражданин» проводятся общественные слушания по данной теме. Они продлятся до 2 марта.