Нижний Новгород, , 13:38 — REGNUM В большинстве регионов Приволжского федерального округа в период с 21 по 25 февраля сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 °C и более. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Так, в Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Кировской областях, а также в Мордовии и Удмуртии прогнозируются морозы в ночные часы, которые могут достичь — 35… — 39 °C в отдельных районах.

В Оренбургской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 9 °C и более, аналогичная ситуация ожидается в Самарской, Ульяновской и Саратовской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные морозы сохранятся и в Татарии. 22 февраля ветер сменится на северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью и утром составит — 26… — 31 °C, при прояснениях — 32… — 37 °C.

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