Курск, , 13:33 — REGNUM В Курской области по состоянию на 20 февраля зарегистрировано 433 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены три смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 26 тыс. 279 пациентов, в том числе 155 — за последние сутки.

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