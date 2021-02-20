Белгород, , 13:34 — REGNUM В Белгородской области 20 февраля подтверждены 129 случаев заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Записались на вакцинацию ещё 1332 человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявили 30 тыс. 605 носителей инфекции. Выздоровели 25 тыс. 990 человек, в том числе 231 пациент выписан за сутки. Продолжают лечение в стационарах 986 человек, получает амбулаторную помощь 3161 житель, на самоизоляции находятся 11 тыс. 483 человека. За минувшие сутки зарегистрированы четыре летальных исхода, всего от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 468 пациентов.

За вакцинацией от COVID-19 обратились 67 тыс. 270 человек. Полностью прошли курс иммунизации 14 тыс. 759 добровольцев, получили первый компонент вакцины 62 тыс. 230 белгородцев.