Киев, , 13:36 — REGNUM Россия навсегда потеряла Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 февраля в своём видеообращении.

«Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла её», — сказал он.

Кулеба добавил, что Украина движется к членству в Евросоюзе и НАТО, не спрашивая ни у кого разрешения.

«Семь лет назад Россия вероломно напала на Украину», — подытожил чиновник.

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Поводом для проведения волеизъявления стал государственный переворот в Киеве. Позже новый украинский режим начал гражданскую войну в Донбассе, бросив на подавление жителей региона части регулярной армии. С тех пор украинская пропаганда утверждает, что якобы на самом деле все эти события вызваны неким «нападением» России на Украину. Никаких доказательств «нападения» Киев не предъявляет уже более семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, якобы президент России может своим решением остановить войну в Донбассе.

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