Москва, , 13:31 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») считает преждевременной разработку законопроекта о лоббизме в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

«В Америке немножко другая система, она иначе функционирует, и другое общество, и другая система принятия решений… У нас такой лоббизм, который существовал в 90-х — 2000-х, когда депутат за взятку мог пролоббировать решение, но это в чистом виде взятка. Сейчас это невозможно», — сказал парламентарий, отвечая на вопросы студентов Государственного университета управления.

Кроме того, разработка законопроекта о лоббизме преждевременна из-за отсутствия экономики в стране.

«Если у нас вдруг будет какая-то экономика в стране, вдруг она возникнет, у нас же есть Министерство экономики, вдруг оно разовьет какую-то экономику, я в это верю, по-прежнему они рассказывают, что у нас инфляция низкая, а экономики-то нет никакой… Когда экономика возникнет, и вы будете ей управлять, тогда такой закон будет нужен», — рассуждает Толстой.