Никосия, , 13:34 — REGNUM С предложением провести обсуждение возможности поставок на Кипр российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» вне зависимости от процессов внутри Евросоюза обратились к Палате представителей страны двое ее депутатов. Об этом 20 февраля сообщает газета Phileleftheros.

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При этом журналисты издания не уточняют имена народных избранников, от которых поступило данное предложение, однако добавляют, что депутаты при этом сослались на поступившую к ним информацию о том, что «страны — члены ЕС получили разрешение на получение российской вакцины».

Кроме того, указывается, что кипрские парламентарии отметили, что за то, чтобы «Спутник V» поставлялся на остров, говорит то, что (ВОЗ) считает российскую вакцину эффективной, а также наличие двусторонних соглашений России и Кипра, и желание населения острова быстрее пройти вакцинацию от COVID-19.

Как считают депутаты парламента Кипра, все вышесказанное подтверждает «вывод о том, что кипрское правительство должно что-то с этим делать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована для применения в Республике Гана.