Курск, , 13:30 — REGNUM В Курской области 20 февраля зарегистрировано 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 29 тыс. 433 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 26 тыс. 583 пациента, в том числе 155 — за последние сутки. Скончались 433 человека.