Черкесск, , 13:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии попала в поле зрения правоохранителей директор строительной компании. Заключив договор о ремонте здания дома культуры, женщина похитила 6,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления», сообщили 20 февраля в пресс-службе МВД по региону.

По данным расследования, 42-летняя предпринимательница взялась проводить ремонт в доме культуры города Карачаевска. При этом с ней отделом культуры и молодёжной политики администрации Карачаевского городского округа был заключен контракт на сумму 33,9 млн рублей.

Однако в документах об исполнении работ были существенно завышены их объемы — по данным экспертизы, более чем на 7,8 млн рублей. При этом вся сумма по контракту была выплачена злоумышленнице в полном объеме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а когда правоохранители стали выяснить обстоятельства совершенного преступления, вскрылся тот факт, что директор строительной компании большую часть незаконно полученных денежных средств — свыше 6,5 млн рублей — в несколько этапов перечислила на свой лицевой счёт в банке. При этом назначением платежа она указала фиктивно возврат заёмных средств, что стало представлять из себя легализацию полученных преступным путём денежных средств.