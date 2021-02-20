Москва, , 13:36 — REGNUM Руководителя отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) подозревают в получении взятки в размере 11 млн рублей. Подозреваемого заключили под стражу, сообщает 20 февраля пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, в ноябре 2019 года ЦЭТ и подрядная организация заключили контракт на капитальный ремонт одного из зданий в Москве. Подозреваемый в январе текущего года попросил у подрядчика 11 млн рублей за то, что выполненные работы будут беспрепятственно приняты. За отказ он пригрозил подрядчику расторжением госконтракта, что означает включение в список недобросовестных организаций.

Подозреваемого задержали с поличным во время передачи первой части денежных средств — 2 млн рублей. Под арест его поместили по ходатайству следствия. Расследование продолжается.

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