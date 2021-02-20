Сыктывкар, , 13:27 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 86 носителей коронавируса, всего с начала пандемии — 38 788. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 33 случая, в Ухте — 11. Всего под медицинским наблюдением находятся 3978 человек.

Официально подтверждено 740 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, двое из ни х скончались накануне, 19 февраля.