Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM В Свердловской области выявлено ещё 11 смертельных случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Днём ранее, 19 февраля 2021 года, была зафиксирована смерть 13 человек от COVID-19.

Всего в регионе зарегистрировано 2292 летальных случая инфекции. В России погибли уже 82 876 пациентов с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявлено более 76 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области выявили ещё 219 носителей коронавируса