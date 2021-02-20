Ейск, Краснодарский край, , 13:25 — REGNUM В администрации Ейского района Краснодарского края опровергли сообщения средств массовой информации о задержании руководства муниципалитета.

«У нас все на месте, все работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе администрации.

Накануне, 19 февраля, газета «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на источник сообщила, что глава района и двое его заместителей задержаны, их. В здании администрации проводятся оперативные действия.

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