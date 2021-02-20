Лондон, 20 февраля 2021, 13:25 — REGNUM Сахарный диабет второго типа часто остаётся незамеченным на протяжении многих лет. Выявить его можно, если обратить внимание на пять предупреждающих симптомов, которые указывают на вероятность развития этого заболевания у человека, пишет 20 февраля Express.
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Как уточнили специалисты клиники Майо, некоторые из наиболее выраженных признаков стабильно высокого уровня сахара в крови связаны с глазами. Одним из проявлений заболевания считается диабетическая ретинопатия — осложнение, поражающее сосуды сетчатки глазного яблока.
Однако по мере прогрессирования болезни могут появляться такие симптомы, как тёмные пятна, пустые области, затуманенное зрение, нарушения цветового восприятия, вплоть до потери зрения.
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Проблемы со зрением являются красноречивым признаком сахарного диабета, поэтому при их появлении следует обратиться к врачу, советуют специалисты клиники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты из Китайского медицинского университета пришли к выводу, что такой популярный продукт питания как куриные яйца может привести к развитию сахарного диабета.