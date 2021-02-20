Уфа, , 13:28 — REGNUM Распределительные линии связи планируют построить в более 200 населенных пунктах Башкирии. Об этом 20 февраля сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в Башкирии продолжается цифровизация республики. Так, в селах Усмангали Белорецкого района и Новомусино Куюргазинского района уже были сданы работы по программе «Доступный интернет». А в 30 населенных пунктах Башкирии такие работы продолжаются.

Хабиров отметил, что распределительные линии связи планируются построить в 262 населенных пунктах региона.

«Делаем это в рамках государственно-частного партнерства. Половину затрат на себя берет ПАО «Башинформсвязь», — сообщил он.

Глава республики отметил, что при пандемии коронавируса были выявлены слабые точки.

«В какой-то мере я даже благодарен этой ситуации. Теперь есть четкая цель — завести интернет во все наши деревни и села. Скоростной интернет, IP-телевидение и IP-телефония — это современный минимум, который должен быть доступен каждому жителю республики», — заявил Хабиров.

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