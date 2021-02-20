Уфа, 20 февраля 2021, 13:28 — REGNUM Распределительные линии связи планируют построить в более 200 населенных пунктах Башкирии. Об этом 20 февраля сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
По его словам, в Башкирии продолжается цифровизация республики. Так, в селах Усмангали Белорецкого района и Новомусино Куюргазинского района уже были сданы работы по программе «Доступный интернет». А в 30 населенных пунктах Башкирии такие работы продолжаются.
Хабиров отметил, что распределительные линии связи планируются построить в 262 населенных пунктах региона.
Глава республики отметил, что при пандемии коронавируса были выявлены слабые точки.
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