Томск, , 13:23 — REGNUM Материалы по делу бывшего мэра Томска Ивана Кляйна направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемый уже ознакомился с документами, передаёт ТАСС со ссылкой на управление СКР по региону.

Напомним, экс-мэра обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Два уголовных дела объединены в одно производство. В ноябре 2020 года его отстранили от должности на время следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля адвокат Ивана Кляйна сообщил о его госпитализации в клинику НИИ онкологии для последующей операции.

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