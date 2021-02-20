Тамбов, , 13:22 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» договорился о переходах футболистов московских ЦСКА и «Динамо», а также казанского «Рубина». Об этом 20 февраля сообщил главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин.

«Договорились с «Рубином», молодой нападающий приедет к нам. Есть договоренность с «Динамо», есть с ЦСКА», — сказал Первушин.

По его словам, сейчас освобождаются многие игроки, поэтому команде нужно ещё два или три опытных футболиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тамбов» не снимется с участия в чемпионате и Кубке России. В ближайшее время клуб должен получить деньги для продолжения выступления в премьер-лиге и погашения долгов.

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