Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 февраля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Сотрудники национального парка «Плещеево озеро» ухаживают за шестью дикими кабанятами, мать которых застрелили браконьеры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на национальный парк.

Нац.парк «Плещеево озеро» Кормление Маши

Охотники-браконьеры убили самку дикого кабана 14 января 2021 года, шестеро дитёнышей не имели шансов выжить, если бы не работники национального парка «Плещеево озеро».

«Они взяли шефство над сиротами, организовав на подкормочной площадке их питание зерном пшеницы, сухарями и картофелем. В осиротевшей семье особенно не повезло самой маленькой свинке, которую госинспекторы прозвали Машей. Как самую слабую, ее постоянно оттесняли от кормушки, поэтому Маше доставалось совсем мало еды. Чтобы не допустить гибели животного инспектор Евгений Горюнов лично кормит несчастную свинку, зачастую принося сухари из дома. По словам старшего государственного инспектора теперь осиротевшим кабанятам уже ничего не угрожает», — рассказали в национальном парке «Плещеево озеро».

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Животных будут выхаживать до наступления теплого времени. По факту браконьерства возбуждено уголовное дело. Житель Ярославля признал свою вину в совершении преступления, ему грозит крупный денежный штраф.