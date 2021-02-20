Токио, , 13:26 — REGNUM В сети появились рендеры новой спортивной версии внедорожника Nissan Patrol Nismo. Изображения машины создали дизайнеры портала «Колеса.ru».

Рендеры Nissan Patrol Nismo Колеса.ru

Ранее было обнародовано видео с новым Nissan Patrol Nismo. Модель обзавелась крупным передним бампером с крупным центральным воздухозаборником и новой радиаторной решеткой.

На представленном рендерном изображении Patrol Nismo получил новые пороги, бампер с контрастными деталями, а по низу кузова проходит красная полоса, которая образует букву V по центру заднего бампера.

На рендерах Nissan Patrol Nismo оснащен коваными колесными дисками RAYS на 22 дюйма. Точно такие же были предшественника модели.

Технические характеристика обновленного Nissan Patrol Nismo остались прежними.

Напомним, Nissan Patrol Nismo 2015 модельного года оснащается мотором V8 на 5,6 л мощностью 428 л. с.

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