Сеул, , 13:39 — REGNUM В 2020 году посещаемость кинотеатров в Южной Корее резко сократилась из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на представителей Корейского совета по кинематографии (KOFIC).

Согласно опубликованным данным, в прошлом году кинотеатры страны посетили 59,52 млн человек, что на 73,7% меньше, чем в 2019 году.

Известно, что среднегодовая посещаемость кинотеатров Южной Кореи в период с 2004 по 2012 год составляла более 100 млн человек, а в период с 2013 по 2019 год — более 200 млн человек.

Эксперты отмечают, что данный показатель является рекордным минимумом с 2004 года, когда в стране впервые начали вести статистику о кассовых сборах.

Между тем, прибыль кинотеатров Южной Кореи также сократилась на 73,3%, до 510,4 млрд вон (~$461,4 млн).

В 2020 году самыми кассовым фильмом в стране стала политическая драма У Мин Хо «Человек, стоящий рядом» (41,2 млрд вон (~$37,2 млн), 4,75 млн человек). За ним следуют боевик Хон Вон Чхана «Избави нас от лукавого» (38,6 млрд вон (~$34,8 млн), 4,36 млн человек) и ужасы Ён Сан Хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров» (33,1 млрд вон (~$29,9 млн), 3,81 млн человек).