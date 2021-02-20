Москва, , 13:20 — REGNUM Антикоронавирусная вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова подойдёт для повторной вакцинации, тогда как для первой процедуры лучше выбрать вакцину «Спутник V». Об этом врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил 20 февраля РИА Новости.

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Первая вакцинация «Спутником V» позволит выработать максимально активный и хороший иммунитет на длительный срок. Для повторной процедуры «Спутник V» может не подойти, так как иммунитет формируется не только к инфекции, но и к вектору в составе вакцины.

«Для последующей вакцинации, которая будет через год-два-три, подойдет как раз вакцина Чумакова», — сказал Тимаков.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 февраля объявил о регистрации в России третьей вакцины от коронавируса — «КовиВак». Это так называемая цельновирионная вакцина, в которой вирус лишён инфекционных свойств, но при этом способен вызвать иммунную реакцию.

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