Москва, , 13:20 — REGNUM Старт последней недели февраля на рынке энергоносителей можно ожидать в негативном ключе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Текущие цены в $62,70 по сорту Brent даже после снижения 19 февраля на 1,4% превышают ранее озвученный вице-премьером Александром Новаком коридор на этот год в $45−60 и могут выглядеть неустойчивыми на фоне ожидаемого потепления в тех штатах США.

В Штатах активно ведется добыча нефти, а также из-за перспективы возврата черного золота из Ирана в свете активизации переговорного процесса по возвращению выполнения «ядерной сделки». Ориентиром на 23−24 февраля может стать уровень в $61,80.

По оценкам FGE Energy, в танкерах, дрейфующих у побережья, Иран накопил 54 млн баррелей, а еще 60 млн — залито в наземные хранилища, емкости которых заполнены почти до отказа (на 85%) — столько может оказаться на нефтяном рынке в течение ближайшего времени в случае успеха начавшихся переговорах по возврату США в ядерную сделку с исламской страной.

В дальнейшем Тегеран способен нарастить добычу с текущих уровня в 2 млн барр./сутки до 3,8 млн барр./сутки в момент введения нефтяного эмбарго.

Это усложнит задачу ОПЕК по поддержанию спроса и предложения на рынке энергоносителей, в которой нефтяной картель совместно с Россией преуспели, сократив запасы к средним за последние пять лет значениям.

В то же время драматического падения ждать сейчас не приходится. Во всяком случае до 26 февраля, когда Палата представителей конгресса США проведет голосование по новому пакету стимулирования экономики. Новый министр финансов этой страны Джанет Йеллен рассчитывает на решение этого вопроса в течение двух недель.

Вдобавок еще какое-то время рынок продолжит ощущать нехватку добываемой нефти в США — по оценкам сырьевого трейдера Trafigura полное восстановление может занять не одну неделю.

23 февраля важных данных не ожидается. Рынок будет ожидать выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Он выступит 24−25 февраля с докладом о состоянии экономики и даст первую оценку ВВП США за IV кв. 2020 года», — пояснил эксперт.

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