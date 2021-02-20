Джакарта, , 13:19 — REGNUM Правительство Индонезии подтвердило 8054 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 20 февраля 2021 года в Индонезии выявили 1 271 353 носителя коронавируса.

В Индонезии выявлено 158 197 активных случаев COVID-19.

За последние 24 часа от коронавиурса в Индонезии скончались 164 человека. Всего эпидемия унесла жизни 34 316 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие коронавирусных ограничений на Яве и Бали до 8 марта 2021 года.

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