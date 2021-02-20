Махачкала, , 13:13 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная схема, участниками которой были сотрудники таможни и МВД. Находившиеся в сговоре должностные лица зарабатывали на незаконном оформлении ввезенных в РФ транспортных средств. В группу входили восемь человек. За три года они оформили 90 машин иностранного производства, заработав 119 млн рублей, сообщили в Следственном комитете РФ.

Как установлено в ходе следствия, организовали преступную схему Ахмед Онжолов и Шамхал Ражбадинов. В преступное сообщество вошли сотрудники Махачкалинского таможенного поста и МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан в Каспийске. Восьми фигурантам дела, в том числе троим таможенникам и пятерым сотрудникам МВД предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого в организации преступного сообщества, уклонении от уплаты таможенных платежей, злоупотреблении должностными полномочиями.

Ахмед Онжолов заключил досудебное соглашение со следствием, его уголовное дело будет рассматриваться в особом порядке в Махачкале. Трое фигурантов дела, в том числе Шамхал Ражбадинов, находятся в международном розыске. Остальные в ближайшее время предстанут перед судом.