Москва, , 13:13 — REGNUM Первую прививку от COVID-19 необходимо делать «Спутником V». Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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«Первая вакцинация делается «Спутником V», вырабатывая максимально активный и хороший иммунитет на длительный срок. А дальше «Спутник V» уже для повторной вакцинации, скорее всего, не подойдет, потому что иммунитет вырабатывается и на коронавирусную инфекцию, и на тот самый вектор, который входит в состав вакцины», — сказал Тимаков.

По его словам, в качестве последующей вакцинации от COVID-19, которая состоится через год и более, подойдёт «КовиВак», разработанный в центре им. Чумакова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации в стране третьей отечественной вакцины от COVID-19 «Ковивак».