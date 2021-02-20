Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM В Уральском федеральном университете назвали учебную аудиторию в память о советском и российском детском писателе Владиславе Крапивине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из преподавателей вуза.

Табличка появилась рядом со входом в аудиторию № 438 на факультете журналистики УрФУ. Писатель, организатор детско-молодёжной организации «Каравелла» учился на журфаке Уральского государственного университета (который присоединили к Уральскому государственному техническому университету, образовав УрФУ) с 1956 по 1961 годы.

Крапивин умер в сентябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских (ЕР) предложил назвать новую улицу или проспект именем Крапивина. Это предложение поддерживают родственники писателя.

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