Москва, , 13:15 — REGNUM В результате того, что легковой автомобиль «Волга» врезался в остановку общественного транспорта на севере столицы России, водитель транспортного средства погиб. Об этом 20 февраля сообщает «Рен ТВ».

Уточняется, что ДТП произошло около 05:20 на Хорошевском шоссе, когда автомобиль протаранил остановку, на которой в ранний час никого не было, в результате чего обошлось пострадавших.

Также отмечается, что, по предварительной информации, водителю могло стать плохо за рулем, в результате чего и произошло столкновение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате наезда автомобиля на опору освещения в Самарской области погиб мужчина.