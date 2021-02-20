Воронеж, , 13:11 — REGNUM В Воронеже скандал вокруг огромных счетов за отопление, которые получили жители дома №48 по улице Ломоносова, получил неожиданное развитие. В ночь на 20 февраля неизвестные подожгли автомобиль преподавателя ВГУ Юрия Селезнёва, который стал одним из инициаторов проверок выставленных счетов.

Сам пострадавший в соцсетях высказал предположения, что это может быть местью за «двойки» студентам на сессии либо за активность против управляющей компании.

«Мы с женой устроили бунт против Управляющей компании ООО «Вест-1», когда она выставила нам бешеные счета за отопление. В ходе взаимодействия стало понятно, что надо бежать от них. Бежать со всех ног. Даже в ГЖИ нам говорили срочно менять УК. Мы учинили собрание. Нашли другую УК. Объявили собрание собственников. И вот она — наша лада Гранта. Машина, без которой мы с 4 детьми остались как без ног. Вот она стоит перед нашим домом. Полностью сгоревшая», — написал в социальных сетях Селезнёв (пунктуация и орфография сохранены).

В управляющей компании, со своей стороны, отрицают связь между произошедшим поджогом и конфликтом и называют произошедшее «вопиющим случаев вандализма».

«Управляющая компания готова предоставить все сведения, чтобы полиция смогла как можно скорее установить личности поджигателей. Есть собственники, которые полагают, что поджог автомобиля мог стать следствием конфликта между некоторыми жителями и управляющей компанией. Однако, ООО «Вест-1» со всей уверенностью заявляет, что не имеет отношения к совершенному преступлению», — цитируют «Вести-Воронеж» директора УК Ольгу Нестерову.

Дом №48 по улице Ломоносова оказался в центре скандала в начале января. Жители недавно построенной многоэтажки получили счета с огромными суммами за отопление и горячее водоснабжение — за 2,5 месяца. Суммы достигали 24 тыс. рублей за одну трёхкомнатную квартиру. Жильцы обратились в жилинспекцию и в прокуратуру. Надзорное ведомство установило, что плату жителям начислили необоснованно и без показаний счетчика. После перерасчёта сумма в квитанциях снизилась в несколько раз.