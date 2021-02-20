Тирана, , 20:44 — REGNUM В октябре 2020 года в Албании был введен обязательный масочный режим на открытых пространствах. С тех пор в среднем 600 человек ежедневно принуждались полицией к уплате штрафа.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, суммарно штраф уплатили около 60 тысяч человек. Итого в казну Албании поступило 180 миллионов албанских леков или 1,5 миллиона евро.

В настоящее время в Албании действует комендантский час. После 20:00 запрещена работа магазинов и кафе, передвижение на улице пешком и на автомобиле.

В последний месяц за нарушение мер по предотвращению распространения коронавируса были оштрафованы четверо политиков — трое представителей оппозиции и один представитель партии власти. Все они были вынуждены уплатить штраф 5 миллионов лек (примерно 3,64 миллиона рублей).

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