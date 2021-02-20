Тирана, , 20:45 — REGNUM Естественный прирост населения Албании в 2020 достиг исторического минимума в 470 человек (во всяком случае, за всю историю наблюдения — то есть с 1923 года), в то время как уровень смертности достиг рекордного уровня. Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi 19 февраля.

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Отмечается, что снижение естественного прироста населения в Албании наблюдается уже не один год и не было вызвано пандемией COVID-19. Спад естественного прироста населения в Албании начался в 1990-е и продолжается до сих пор. Только с 2013 года этот показатель сократился в 30 раз.

Одновременно отмечается массовый выезд населения из страны: уезжают целые семье. В период с 2011 по 2019 гг. из страны эмигрировали 360 тысяч человек или 13% населения страны в 2011 году.

Во всем регионе Западные Балканы Албания находится на втором месте снизу после Сербии по уровню естественного прироста населения.

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