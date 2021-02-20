Калуга, , 13:27 — REGNUM 142 жителя Калужской области сегодня добровольно помогают следить за порядком в лесах, сообщили 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Лесная охрана Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Неравнодушные граждане, которых волнует судьба родной природы, могут лично принять участие в сохранении и преумножении лесов родного края. Ежегодно в регионе приглашают всех желающих стать общественными лесными инспекторами. Для получения такого статуса нужно обратиться в ближайшее лесничество.

«Министерство заинтересовано в активизации работы по контролю за экологической ситуацией в лесах, а сотрудники лесной охраны будут внимательно изучать все сигналы о неблагоприятных ситуациях и ликвидировать их последствия в пределах полномочий», — сказал руководитель профильного ведомства Владимир Жипа.

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