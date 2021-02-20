Калуга, 20 февраля 2021, 13:27 — REGNUM 142 жителя Калужской области сегодня добровольно помогают следить за порядком в лесах, сообщили 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Неравнодушные граждане, которых волнует судьба родной природы, могут лично принять участие в сохранении и преумножении лесов родного края. Ежегодно в регионе приглашают всех желающих стать общественными лесными инспекторами. Для получения такого статуса нужно обратиться в ближайшее лесничество.
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