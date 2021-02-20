Москва, , 12:47 — REGNUM Порядка 15% привитых вакциной Центра Чумакова «Ковивак» добровольцев не выработали антитела к установленному сроку. Об этом 20 февраля заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24».

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«В наших исследованиях все-таки порядка 15% добровольцев, пока по предварительным данным, антительный ответ не вырабатывают к установленному 28-ому дню», — сказал он, допустив, что это будет позже.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина «Ковивак» является третьим зарегистрированным в России препаратом от COVID-19 после «Спутника V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКороны» центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Новый препарат является цельновирионной вакциной, в которых используются или искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, или уже инактивированные вирусы.