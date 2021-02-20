Нижний Новгород, , 12:46 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 20 февраля выявили 2175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 6 ноября. Накануне было выявлено 2192 новых носителя коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 510 858 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 413 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 290, в Пермском крае — 240, в Саратовской области — 219, в Пензенской области — 190, в Башкирии — 148, в Кировской области — 136, в Ульяновской области — 124, в Оренбургской области — 107, в Удмуртии — 94, в Мордовии и Чувашии — по 60, в Татарии — 57, в Марий Эл — 37.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 93 383 случаев, в Саратовской области — 47 859, в Ульяновской области — 46 772, в Самарской области — 46 276, в Пермском крае — 45 118, в Пензенской области — 36 854, в Оренбургской области — 36 838, в Кировской области — 35 448, в Удмуртии — 27 473, в Башкирии — 27 446, в Чувашии — 20 959, в Татарии — 17 543, в Мордовии — 17 391, в Марий Эл — 11 498.

Полностью выздоровели 451 579 жителей округа, за последние сутки выписаны 2705 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 10 023 человека, за минувшие сутки скончались 60 жителей Поволжья, накануне умерли 62 человека.

Значительное расхождение — более чем на 200 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 20 февраля от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 359 человек, в течение минувших суток летальных случаев не регистрировалось. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 588 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, шесть человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 февраля в России с начала пандемии подтверждено 4 151 984 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 12 953 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 697 433 жителя России, за сутки выписаны 17 484 человека. 82 876 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 480 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 371 675 человек.