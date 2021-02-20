Оренбург, , 12:44 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 107 случаев заражения коронавирусом, сообщает 20 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19. Заболеваемость идет на спад. Сутками ранее зафиксировано 110 случаев.

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По данным минздрава, на сегодняшний день прививку от коронавируса получили 45 100 оренбуржцев. Все пациенты чувствуют себя хорошо, побочные эффекты минимальны.

С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 36 838 носителей коронавируса. Отправились от болезни 33 469 человек, в том числе 164 — за последние сутки.

С начала пандемии жертвой коронавирусной инфекции стал 571 человек. За минувший сутки подтверждено шесть летальных исходов. Стоит отметить, в Оренбуржье в январе-феврале ежедневно фиксируют гибель пациентов с COVID-19.