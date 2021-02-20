Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались 15 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 февраля.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались семь женщин в возрасте от 67 до 90 лет и восемь мужчин в возрасте от 59 до 83 лет. Все пациенты страдали несколькими хроническими заболеваниями.

Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 3 тыс. 32 жителя Ростовской области.

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