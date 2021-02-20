Москва, , 12:44 — REGNUM Экипаж Международной космической станции (МКС) возобновит поиск мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Это 20 февраля следует из переговоров экипажа МКС с Землей, которые транслировало Национальное управление по аэронавтике и Космосу США (NASA).

При этом в январе стало известно, что поиск второго места утечки воздуха в российском модуле МКС «Звезда» приостановлен до середины февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что в 2021 году госкорпорация намерена запустить на околоземную орбиту первый радиолокационный спутник для наблюдения Земли.