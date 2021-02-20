Москва, , 12:39 — REGNUM В Московском художественном театре имени Чехова завершилась траурная церемония прощания с известным актёром и режиссёром Андреем Мягковым. Народного артиста РСФСР, который служил в этом театре более 30 лет, проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.

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Проститься с актёром пришли сотни людей. В том числе на церемонии присутствовали министр культуры Ольга Любимова, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, а также коллеги Мягкова по цеху и многочисленные поклонники его таланта.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище Москвы.

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Как сообщалоИА REGNUM, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Мягков ушёл из жизни в возрасте 82 лет. О его кончине стало известно 18 февраля. Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

Напомним, Андрей Мягков известен российскому зрителю по исполнению ролей в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (режиссер Э. Рязанов 1975), «Дни Турбиных» (режиссер В. Басов 1976), «Служебный роман» (режиссер Э. Рязанов 1977), «Гараж» (режиссер Э. Рязанов 1979).

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